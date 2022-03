Microsoft verlost haarige Sonic-Controller mit "borstiger" Textur

HQ

Microsoft hat ein Faible für maßgeschneiderte Hardware und sie verlosen viele ihrer Custom-Controller und -Konsolen in Gewinnspielen. Auf Xbox Wire läuft gerade eine Aktion, die in Kooperation mit dem kommenden Kinofilm Sonic the Hedgehog 2 entsteht. Das Unternehmen hat zwei Xbox-Series-Controller mit bunten Kunststoffhärchen angefertigt, die zusammen mit einer Xbox Series S in den Händen eines großen Sonic-Fans landen könnten.

Microsoft beschreibt, dass die "strukturierte Beschichtung an die 'borstige' Textur von Igeln in freier Wildbahn erinnern" soll. Die Controller in "Sonic-Blau" und "Knuckles-Rot" erwecken einen flauschigen Eindruck, doch die Mischung aus schwitzigen Fingern und Staub wird den Gewinnern mit der Zeit ganz ohne Frage das Fürchten lehren. Falls ihr euch die Aktion genauer anschauen wollt, dann probiert hier euer Glück.