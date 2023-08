Microsoft verkauft seine britischen Cloud-Gaming-Rechte an Ubisoft

HQ

Nach anderthalb Jahren voller Treffen, Verhandlungen, Blockaden und sogar eines Medienprozesses scheint es, dass der Deal zum Kauf von Activision Blizzard King von Microsoft, eine Fusion im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar, kurz vor dem Abschluss zugunsten des Xbox-Besitzers steht. Der einzige verbleibende Stolperstein ist die britische CMA, die sich nun möglicherweise geeinigt hat, auch wenn sie Marktanteile opfern musste.

Laut einem Bericht von The Verge plant Microsoft, seine UK-weiten Cloud-Gaming-Rechte an Ubisoft zu verkaufen. Der Verkauf ist eine umfassende Umstrukturierung der Pläne von Microsoft.

"Um die von der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde geäußerten Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der geplanten Übernahme auf das Cloud-Game-Streaming auszuräumen, strukturieren wir die Transaktion um, um einen kleineren Satz von Rechten zu erwerben", sagt Microsoft-Präsident Brad Smith. "Dazu gehört auch die Unterzeichnung einer Vereinbarung, die mit dem Abschluss unserer Fusion in Kraft tritt und die Cloud-Streaming-Rechte an allen aktuellen und neuen PC- und Konsolenspielen von Activision Blizzard, die in den nächsten 15 Jahren veröffentlicht werden, an Ubisoft Entertainment SA, einen weltweit führenden Spiele-Publisher, überträgt. Die Rechte bleiben auf ewig bestehen."

Auf diese Weise räumt Microsoft Zweifel am britischen Monopol auf Cloud-Gaming aus und bietet gleichzeitig eine große Chance für Ubisoft, in diesem Segment zu wachsen. Microsoft wird nicht mehr in der Lage sein, seine neuen Spiele ausschließlich auf dem Xbox-Ökosystem zu veröffentlichen, und Ubisoft "wird in der Lage sein, Activision Blizzard-Spiele Cloud-Gaming-Diensten anzubieten, die Nicht-Windows-Betriebssysteme ausführen".