Microsoft unterbricht Verkauf eigener Produkte und Dienstleistungen in Russland

Ein weiteres Unternehmen hat sich angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine dazu entschlossen, die Angreifer Russland zu sanktionieren. Microsoft bestätigt, dass der Verkauf neuer Produkte und Dienstleistungen mit sofortiger Wirkung in Russland eingestellt wird. Der Unternehmenspräsident und stellvertretende Vorsitzende Brad Smith kommentiert:

"Wie der Rest der Welt sind wir entsetzt, verärgert und traurig über die Bilder und Nachrichten aus dem Krieg in der Ukraine. Wir verurteilen diese ungerechtfertigte, nicht provozierte und rechtswidrige Invasion Russlands. [...] Wir geben [deshalb] heute bekannt, dass wir alle neuen Markteinführungen von Microsoft-Produkten und -Diensten in Russland aussetzen werden."

Der IT-Konzern möchte der Ukraine gegen russische Hacker-Angriffe aushelfen und bietet ihnen deshalb Dienstleistungen und Hilfe beim Thema Cyber-Sicherheit an. Smith erklärt, dass das Unternehmen darüber hinaus "Ressourcen bereitstellen wird, um den Menschen in der Ukraine zu helfen". Der Manager endet mit dem Satz: "Wie so viele andere stehen wir mit der Ukraine in unserem Aufruf zur Wiederherstellung des Friedens, zur Achtung der Souveränität der Ukraine und zum Schutz ihrer Bevölkerung."