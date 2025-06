Microsoft: "Unser Plan ist es, so viele Spieler wie möglich zu erreichen"

HQ

Microsoft hat sehr schnell gehandelt, um das Konzept der exklusiven Spiele aufzugeben und stattdessen seine Titel für so viele Formate wie möglich auf den Markt zu bringen, was sie anscheinend in Form von hohen Verkäufen belohnt haben, wenn man sich die Charts ansieht.

In einem Interview mit GamesRadar+ erklärt der Chef der Xbox Game Studios, Craig Duncan, mehr darüber, wie dies funktionieren soll und warum es für Microsoft so wichtig ist, Xbox Play Anywhere zu haben, was bedeutet, dass Sie in der Lage sein sollten, ein Spiel zu kaufen und dann darauf zuzugreifen, egal auf welcher Plattform Sie spielen:

"Das Xbox-Geschäft ist ziemlich einzigartig in der Branche. Xbox ist eine Plattform. Wir veröffentlichen einige der größten und meistgespielten Multiplattform-Spiele; wir haben Cloud Gaming, Game Pass und Xbox Play Anywhere. Unser Plan ist es, weiterhin fantastische Spiele zu machen und sie so viele Spieler wie möglich zu erreichen, wo immer sie spielen wollen."

Er sagt auch, dass Microsoft möchte, dass so viele Leute wie möglich ihre Titel spielen, mit dem Ziel, dass sie die besten sind, die man auf der Xbox spielen kann:

"Wir möchten, dass unsere Spiele-Franchises so groß wie möglich sind und die Xbox gleichzeitig der beste Ort ist, um diese Spiele zu spielen. Und unsere Strategie, so viele Spieler wie möglich zu erreichen, egal wo sie sind, und gleichzeitig den einmaligen Kauf eines Spiels zu ermöglichen und es auf allen Geräten spielbar zu machen, ist für alle gut."

Nur die Zeit wird zeigen, ob dies eine gute Strategie ist, aber die meisten Leute würden zustimmen, dass es sehr praktisch ist, ein Spiel zu kaufen und es dann unabhängig von der Plattform zu genießen.