Microsoft und Xbox zuletzt von Entlassungen betroffen und 1.900 Stellen gestrichen

Allein heute haben wir über die Nachricht berichtet, dass der Destroy All Humans!-Entwickler Black Forest Games und der Outriders-Schöpfer People Can Fly mit Entlassungen konfrontiert wurden, wobei fast 100 Arbeitsplätze in diesen beiden Unternehmen gestrichen wurden. Dies geschah auch, nachdem Riot Games weitreichende Entlassungen angekündigt hatte, wobei über 500 Mitarbeiter und rund 11 % der gesamten Belegschaft von der Änderung betroffen waren. Obwohl allein in dieser Woche über 600 Stellen gestrichen wurden (und es ist erst Donnerstag), hat Microsoft gerade eine weltbewegende Entlassungsrunde angekündigt.

Der riesige Konzern, der mit einer Bewertung von über 3 Billionen US-Dollar wieder das wertvollste Unternehmen der Welt ist, hat angekündigt, dass seine Microsoft Gaming -Abteilung einen massiven Stellenabbau verzeichnet. 1.900 Mitarbeiter werden in der gesamten Abteilung entlassen, wobei die meisten aus der Activision Blizzard -Familie stammen, obwohl es auch Entlassungen gibt, die Xbox- und ZeniMax-Mitarbeiter betreffen.

The Verge hat über eine interne Erklärung berichtet, die von Microsoft Gaming CEO Phil Spencer herumgeschickt wurde, der erklärt, dass die Entlassungen zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem Microsoft Activision Blizzard weiter in die Xbox-Familie integrieren möchte. Das Memo fügt hinzu, dass jeder, der betroffen ist, mit Abfindungen unterstützt wird, die sich an den lokalen Arbeitsgesetzen orientieren. Zweifellos wird dies nur ein marginaler Trost für die 8% der gesamten Microsoft Gaming Belegschaft sein, die entlassen wurden.

Es scheint, dass diese massive Änderung auch weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Teile von Blizzard hat, da Mike Ybarra angekündigt hat, dass er das Unternehmen wieder verlassen wird, was bedeutet, dass der kalifornische Entwickler versuchen wird, einen neuen Präsidenten zu holen, mit angeblich mehr Informationen über die nächste Woche.

Blizzard verliert auch seinen Chief Design Officer und einen seiner Mitbegründer, Allen Adham, und ebenso wird darauf hingewiesen, dass das zuvor angekündigte Survival-Spiel, das sich anscheinend seit 2017 in der Entwicklung befindet, abgesagt wurde, wobei einige der Mitarbeiter, die mit diesem Spiel verbunden sind, zu anderen Projekten bei Blizzard versetzt wurden.

Wie sich diese Entlassungen sonst noch auf Activision, die Entwickler von Xbox Game Studios und die Entwickler von ZeniMax ausgewirkt haben, ist zum Zeitpunkt des Schreibens unklar.