Microsoft und Sony wollen Produktion von Konsolen teilweise aus China verlegen

Präsident Donald Trump belegt Waren aus China momentan mit zusätzlichen Handelszöllen, was erhebliche Auswirkungen auf die Gaming-Branche nach sich ziehen könnte. Davon betroffen sind auch Videospielkonsolen, die zum großen Teil im Land der Mitte billig produziert werden. Das ist gerade im Hinblick auf die neue Konsolengeneration ein sensibles Thema, da die neue Hardware möglichst günstig ab Ende 2020 bei den Kunden untergebracht werden soll.

Microsoft und Sony haben sich deshalb bereits mit Nintendo zusammen in einem offenen Brief an die US-Regierung gewandt, scheinen unabhängig von dieser Initiative aber bereits über zusätzliche Möglichkeiten nachzudenken. Eine davon hat Nintendo bereits vor einigen Wochen vorgemacht - sie verlegen die Produktion teilweise aus China in andere Länder um.

Wie GamesIndustry in einem Expertengespräch herausgefunden hat, könnte dann ca. 30 Prozent der produzierten Teile in anderen Märkten hergestellt werden. Konkrete Pläne gebe es aber wohl noch nicht.