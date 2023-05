Microsoft und Sony für das Summer Game Fest bestätigt

HQ

Wir hatten bereits hohe Erwartungen an das Summer Game Fest, das am 8. Juni beginnt. Der Gründer, Produzent und Moderator Geoff Keighley enttäuscht nie, wenn es darum geht, einige große Überraschungen zu liefern, und dieses Jahr wird es das sein, was einem E3-Event am nächsten kommt.

Trotzdem sieht es so aus, als ob das diesjährige Summer Game Fest etwas ganz Besonderes wird. Keighley hat gerade auf Twitter die Unternehmen bestätigt, die während der Show teilnehmen werden, um Dinge zu präsentieren und anzukündigen, und es stellt sich heraus, dass es über 40 von ihnen gibt. Dazu gehören die Konsolenhersteller Microsoft und Sony sowie Drittanbieter wie Activision, Bandai Namco, Capcom, CD Projekt Red, Paradox, Sega und Warner. Es gibt auch Hardware-Unternehmen wie Razer und Samsung und eher unerwartete. Zu letzterem gehören Disney, Magic the Gathering und Netflix.

Schauen Sie sich die vollständige Liste unten an und starten Sie den Countdown - es ist weniger als ein Monat. Gibt es besondere Ankündigungen, auf die Sie hoffen?