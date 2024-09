Microsoft und Nintendo verwenden weniger Mineralien in Konfliktzonen

HQ

Jedes Jahr gibt es Berichte darüber, wie Videospielfirmen mit dem Planeten, auf dem wir leben, umgehen, was manchmal für eine deprimierende Lektüre sorgt, auch wenn einige Dinge in die richtige Richtung gegangen sind. Nun ist ein neuer von Unlosing Writer erschienen, der beschreibt, wie die für die Elektronikfertigung benötigten Mineralien beschafft werden – wobei nicht unerhebliche Mengen aus sogenannten Konfliktzonen stammen, Gebieten, die als gesetzlos eingestuft werden können, wo das Geld oft in den Taschen der Warlords landet und die Arbeiter keine Rechte haben.

In dem Bericht lesen wir mit Freude, dass sowohl Microsoft als auch Nintendo immer weniger Mineralien aus solchen Gebieten beziehen. Bei Microsoft ist der Anteil ethischer Mineralien in diesem Jahr von 65 % auf gesunde 87 % gestiegen, bei Nintendo von 95 % auf sehr respektable 100 %.

Bei Sony geht es hingegen in die entgegengesetzte Richtung, und seit 2014 waren sie nicht mehr so niedrig wie jetzt. Sie sind auf 69 % gesunken, nachdem sie im letzten Jahr bei 73 % gelegen hatten.

Hoffentlich können Berichte wie diese ein Weckruf für die Giganten sein, in Zukunft bei seriöseren Quellen zu kaufen.