Microsoft und Moon Studios haben kürzlich über ein drittes Ori-Abenteuer gesprochen

HQ

Eines der gemütlichsten Spiele des letzten Jahrzehnts ist Ori and the Blind Forest aus dem Jahr 2015, das 2020 mit Ori and the Will of the Wisps eine ebenso gemütliche Fortsetzung erhielt. Seitdem hat sich Moon Studios durch No Rest for the Wicked weiterentwickelt, und viele dachten wahrscheinlich, die Serie sei in den Ruhestand gegangen.

Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Moon Studios -Gründer Thomas Mahler verriet auf der No Rest for the Wicked Discord, dass er kürzlich ein Gespräch mit Microsoft über Ori 3 geführt hat. Er betont jedoch, dass der Fokus im Moment auf No Rest for the Wicked liegt und er nicht besonders daran interessiert zu sein scheint, dass ein anderes Studio die Geschichte von Oris Abenteuern fortsetzt.

Es sollte erwähnt werden, dass Moon Studios vor einem Jahr gesagt haben, dass sie Ori 3 nicht ausschließen. Mit anderen Worten, die Hoffnung währt ewig, aber sei bereit, lange zu warten.