Microsoft und die CMA einigen sich darauf, ihren Rechtsstreit zu bremsen

Jetzt, da Microsofts Mega-Übernahme von Activision Blizzard King im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten genehmigt wurde, nachdem die Federal Trade Commission kein Argument vorbringen konnte, das in der Lage gewesen wäre, die Fusion zu bremsen, sind alle Augen wieder auf Großbritannien gerichtet und die Competition and Markets Authority.

Der Plan von Microsoft sah vor, noch in diesem Monat zu einem Gerichtsverfahren zurückzukehren, um die Entscheidung der CMA, den Deal zu blockieren, außer Kraft zu setzen, aber auch das hat sich inzwischen geändert.

Wie Microsoft und die CMA feststellten, haben die beiden beschlossen, ihre Rechtsstreitigkeiten zu unterbrechen, um zu verhandeln und eine einvernehmliche Lösung zu finden, bei der die CMA grünes Licht für den Deal gibt, ohne dass die beiden es ausfechten und die Namen des anderen in einem weiteren unangenehmen Gerichtsverfahren durch den Dreck ziehen müssen.

Microsoft-Präsident Brad Smith erklärte zu diesem Thema: "Obwohl wir mit den Bedenken der CMA letztendlich nicht einverstanden sind, überlegen wir, wie die Transaktion geändert werden könnte, um diese Bedenken auf eine Weise auszuräumen, die für die CMA akzeptabel ist. Um die Arbeit an diesen Vorschlägen zu priorisieren, haben Microsoft und Activision mit der CMA vereinbart, dass eine Aussetzung des Rechtsstreits im Vereinigten Königreich im öffentlichen Interesse wäre, und die Parteien haben eine gemeinsame Eingabe an das Competition Appeal Tribunal zu diesem Zweck eingereicht."

Das CAT muss diesen Plan von Microsoft und der CMA noch genehmigen, aber es scheint wahrscheinlich, dass dies der nächste Schritt sein wird, um den Deal in Großbritannien zu genehmigen, wie es im Rest der Welt der Fall ist.