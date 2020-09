Microsoft umreißt rechnerische Spezifikationen der Xbox Series S

Die Xbox-Abteilung von Microsoft hat gestern einen spannenden und sicher sehr arbeitsreichen Tag gehabt, als sie die Xbox Series S überraschend vorstellen mussten. Am Abend ist der zuvor durchgesickerte Trailer mit den Spezifikationen und dem Startdatum auch offiziell präsentiert worden, die technischen Kapazitäten sind nun also bestätigt worden.

Demnach verfügt die Xbox Series S über eine SSD mit 512 GB Speicherplatz, das ist die Hälfte der Series X. Obwohl die Konsole viel schwächer als ihr großer Bruder ist, soll sie angeblich in der Lage sein, bestimmte Spiele/Programme mit einer Bildauflösung von 1440p und bis zu 120 Bilder pro Sekunde abzuspielen. Raytracing wird unterstützt, außerdem ist die Hardware in der Lage Streaming-Inhalte in 4K auszugeben. Darüber hinaus bestätigt der Trailer, dass die Xbox Series S am 10. November veröffentlicht wird, zum Preis von 299 Euro.