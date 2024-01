Microsoft überholt Apple als das am höchsten bewertete Unternehmen der Welt

HQ

Seit einigen Jahren ist Apple das am höchsten bewertete Unternehmen der Welt und überholte Microsoft im Jahr 2021. Aber im letzten Jahr ist Letzteres deutlich gewachsen, während Apple langsamer gewachsen ist, und infolgedessen hat Microsoft es nun überholt und ist wieder das am höchsten bewertete Unternehmen der Welt.

Gründe dafür sind Microsofts Investitionen in die Cloud, LinkedIn, Copilot und natürlich die Übernahme von Activision Blizzard. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Apple und Microsoft derzeit ziemlich gleich viel wert sind, so dass es wahrscheinlich ist, dass die beiden Giganten in den kommenden Tagen einige Male die Plätze tauschen werden, bevor wir sehen, ob Apple oder Microsoft sich dauerhafter vom anderen absetzt.

Danke, CNBC.