Microsoft Store zeigt ein Erscheinungsdatum für Far Cry 6 an

Anfang des Monats musste Ubisoft Verzögerungen einiger Projekte melden, darunter Far Cry 6 und Rainbow Six: Quarantine. Das neue Open-World-Actionspiel soll unabhängig von dieser Verschiebung weiterhin im laufenden Geschäftsjahr des Unternehmens veröffentlicht werden und das grenzt den Zeitraum natürlich ein. Der Microsoft Store listet das nächste Far Cry seit dieser Woche überraschend auf den 25. Mai 2021, also nur drei Monate später als ursprünglich erwartet.

Es gibt aktuell keine Garantie dafür, dass Far Cry 6 auch wirklich an diesem Tag erscheint, da es sich hier möglicherweise nur um ein Platzhalterdatum handelt. Zuletzt lag Microsoft bei der frühzeitigen Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums von Immortals: Fenyx Rising aber ebenfalls richtig.