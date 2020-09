Microsoft stellt vor November weitere Xbox-Series-Konsolen bereit

Seit gestern können Interessenten die neuen Microsoft-Konsolen Xbox Series S/X vorbestellen und obwohl es keine harten Zahlen gibt, spricht Microsoft von einer "rekordverdächtigen" Nachfrage der Kunden. Hier in Deutschland standen die Chancen ganz gut, doch viele Menschen laufen "Gefahr", dass sie nicht rechtzeitig zum Start der Hardware am 10. November eine neue Konsole in ihrem Briefkasten vorfinden.

Das Xbox-Team geht davon aus, dass weitere Konsolen in den Vorverkauf einfließen werden, damit Einzelhändler mehr Geräte an die Leute bringen können. Auf den sozialen Medien heißt es, dass sich die Spieler bei den entsprechenden Verkaufsstellen informieren sollen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Werdet ihr euch eine Xbox holen?