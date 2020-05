Microsoft stellt Kindersicherungs-App für Xbox vor

Wenn ihr ein Elternteil seid, dann werdet ihr sicher wissen, wie schwer es sein kann, im Blick zu behalten, was der Nachwuchs so tut, wenn man ihm für einen kurzen Augenblick den Rücken zukehrt. Es gibt bereits unterschiedliche Möglichkeiten für Eltern, um zum Beispiel die digitalen Aktivitäten ihrer Kleinen auf der Xbox One im Auge zu behalten und Microsoft hat nun eine neue App mit detaillierteren Optionen der Kindersicherung veröffentlicht, was dem Angebot von Nintendo ähnelt.

Mit der App "Xbox Family Settings" könnt ihr tägliche Zeitlimits der Konsole festlegen, bestimmte Spiele auf der Xbox One einschränken, oder euch über die Themen Datenschutz und Jugendschutzhinweise informieren. Die App befindet sich derzeit auf iOS und Android in der Beta-Phase (unter iOS muss deshalb Testflight installiert sein), möglicherweise stoßt ihr deshalb derzeit noch auf Fehler. Hier bekommt ihr weitere Informationen.