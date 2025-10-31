Microsoft stellt im jüngsten Finanzbericht eine Verlagerung hin zu Software, Cloud-Gaming und Abonnementdiensten fest

HQ

Microsoft ist immer noch nicht von der Rentabilität seiner Gaming-Sparte Xbox überzeugt. Diese Woche wurden die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 für den Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 30. September veröffentlicht, und es gibt einige interessante Zahlen aus den Daten, die von Gamesindustry.biz bereitgestellt wurden.

Erstens hat Microsoft im Allgemeinen sehr gut abgeschnitten. Zu Beginn des Geschäftsjahres erzielte das Unternehmen einen Bruttoumsatz von 77,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, und einen Nettogewinn von 27,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wenn wir uns jedoch die Personal Computing-Sparte ansehen, zu der Xbox gehört, sind die Zahlen viel weniger gut: Während das Wachstum im Jahresvergleich 4 % betrug, erlitt die Gaming-Sparte einen allgemeinen Rückgang von %2, was hauptsächlich auf geringere Xbox-Hardware-Verkäufe zurückzuführen ist. Der Rückgang bei der Hardware im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug 29 %.

Die Zahlen sind zwar etwas besorgniserregend, aber der Rückgang wurde durch das Wachstum in anderen Bereichen wie Software und Dienstleistungen wie dem Game Pass abgefedert. Insbesondere wird in dem Bericht eine "über den Prognosen" liegende Leistung bei Inhalten von Drittanbietern genannt. Diese Zahlen entsprechen einem Wachstum von 1 % gegenüber dem Vorjahr.

"Wir hatten einen starken Start in das Geschäftsjahr und haben die Erwartungen bei Umsatz, operativem Ergebnis und Gewinn pro Aktie übertroffen", sagte Microsoft-Finanzvorstand Amy Hood. "Die anhaltende Stärke der Microsoft Cloud spiegelt die wachsende Kundennachfrage nach unserer differenzierten Plattform wider."

Während die Daten also gut für das Unternehmen als Ganzes sind, gibt es bei Xbox eindeutig Bereiche mit Verbesserungspotenzial. Die Daten spiegeln zum Teil auch die allgemeine Unzufriedenheit der Nutzer mit der jüngsten Preiserhöhung für Xbox-Geräte wider, der zweiten im Jahr 2025.

Wie werden die Microsoft-Führungskräfte Ihrer Meinung nach auf die lauen Ergebnisse von Xbox zu Beginn des Geschäftsjahres reagieren?