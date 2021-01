Microsoft stellt einen roten Xbox-Controller her

You're watching Werben

Derzeit ist das Xbox Design Lab geschlossen, die Xbox-Nutzer können sich offiziell also keine individuell gestalteten Xbox-Controller kaufen. Deshalb stellte das Unternehmen Microsoft zum Start der Xbox Series vor zwei Monaten drei dedizierte Farbvariationen (Schwarz, Blau, Weiß) vor und in Kürze folgt ein rotes Exemplar. Oder "Pulse Red", wie der Hersteller dazu sagt. Auf Xbox Wire schreibt der Leiter für den Bereich Produkt-Marketing, dass dieses Modell ab morgen in China verkauft wird, während sich der Rest der Welt noch auf den 9. Februar gedulden muss. Wie gewohnt zahlt ihr 60 Euro dafür.