Microsoft stellt Abrechnung ruhender Xbox-Abonnements in Großbritannien nach zwei Jahren ein

Microsoft hat sich nach Aufforderung der britischen Behörde "Competitions and Market Authority" (CMA) dazu entschieden, Änderungen an ihren Nutzungsbedingungen vorzunehmen. Der Publisher wird sich in Zukunft an Personen wenden, die einen Online-Dienst (zum Beispiel Xbox Live Gold oder Xbox Game Pass) mindestens ein Jahr lang nicht genutzt haben, aber nach wie vor dafür bezahlen. Reagieren diese Benutzer ein weiteres Jahr lang nicht auf das Angebot, aus dem Abonnement auszusteigen, wird die Transaktionsvereinbarung zwischen den beiden Parteien nach Ablauf der Frist automatisch gekündigt.

Aktuell greift die Regelung ausschließlich in Großbritannien, doch ein Sprecher sagte The Verge, dass „Änderungen an inaktiven Abonnements zunächst in Großbritannien eingeführt und bald weltweit verfügbar sein werden". Das könnte bedeuten, dass sich diese Richtlinie in der Zukunft in weiteren Ländern durchsetzen könnte.

Die CMA hat den automatischen Verlängerungsprozess hinter Abonnements auf allen großen Gaming-Plattformen untersucht, einschließlich denen von Sony und Nintendo. Microsoft ist das erste und derzeit einzige Unternehmen, das seine Politik daraufhin geändert hat. Sie möchten Nutzer in Zukunft besser über die Richtlinien der automatischen Verlängerung informieren und dabei auch Rückerstattungsoptionen für automatische Verlängerungen hervorheben. Alle Änderungen könnt ihr der Pressemitteilung der CMA entnehmen.