You're watching Werben

Seit dem 15. Mai wird die Playstation 5 auch in China verkauft und Microsoft bereitet sich ebenfalls auf den Markteintritt vor. Die Einführung der Xbox-Series-Konsolen soll am 10. Juni beginnen, diese Woche wird der Vorverkauf eröffnet. Die Xbox Series X kostet in China 3899 Renminbi, umgerechnet ca. 500 Euro (das entspricht dem Preis der Playstation 5). Die Xbox Series S kostet 2399 Renminbi, also etwas über 300 Euro.

Quelle: Pure Xbox.