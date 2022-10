Microsoft startet Activision Blizzard-Website, die ihre Pläne vorstellt

HQ

Es wird erwartet, dass Microsoft in 7-8 Monaten den Kauf von Activision Blizzard abgeschlossen hat, das sowohl die größte Akquisition der Videospielindustrie aller Zeiten als auch die größte von Microsoft aller Zeiten ist. Wir haben in letzter Zeit viele Anzeichen erhalten, die das Ausmaß dieses Deals zeigen, da es vor allem zwischen Microsoft und Sony Streitigkeiten darüber gab, was dies für die Zukunft bedeutet, etwas, das wir sonst nie sehen.

Und jetzt haben wir ein weiteres Zeichen bekommen, da Microsoft eine spezielle Homepage gestartet hat, nur um zu erklären, was das alles bedeutet. Die Website ist überraschend fleischig mit mehreren Zitaten von beteiligten Personen, Informationen über alles und sogar Diagramme.

Unter anderem behauptet Microsoft, dass der Kauf von Activision Blizzard uns "mehr Spiele auf mehr Geräten wie Xbox, PlayStation, Telefonen und online" geben wird. Sie sagen auch, dass es von Vorteil wäre, da es eine "Wahl bieten würde, wie und wo Leute Spiele mit Abonnement und einmaligen Kaufoptionen kaufen", da die Activision Blizzard-Titel im Game Pass enthalten wären.

Es scheint auch, als ob Microsoft ein Stück des mobilen Gaming-Marktes will, vermutlich mit Xbox Cloud Gaming, da es so aussieht, als würden sie versuchen, eine Alternative zu App Store und Google Play anzubieten. Sie listen dies als Spielervorteil auf: "Für die 95% der Spieler, die auf Handys spielen, Alternativen zu Gaming-Angeboten der dominanten mobilen Plattformen". Sie nennen dies auch als Vorteil für die gesamte Branche: "Mehr Wettbewerb im Mobilfunk, wo ein paar große Player dominieren".

