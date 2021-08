Microsoft: Starfield ist keine befristete Exklusivveröffentlichung

HQ

Microsoft besitzt nun Bethesda Game Studios und deshalb arbeiten die Teams primär an Xbox-Spielen. Trotzdem hoffen einige Spieler darauf, dass hochkarätige Titel der Entwickler auch auf anderen Plattformen veröffentlicht werden. Weil die Diskussionen nicht abreißen, haben sich einige Microsoft-Manager kürzlich noch einmal auf Twitter darum bemüht, den Spielern klarzumachen, dass ihr Hoffnungen vergebens sind.

Pete Hines, Senior Vice President für die Bereiche Marketing & Kommunikation bei Bethesda Softworks, veröffentlichte im Nachgang an ein Interview mit Gamespot, bei dem es unter anderem um die Xbox-Konsolenexklusivität von Starfield ging, ein Bild, in dem nach Strohhalmen gegriffen wird. Der Xbox-Marketingchef Aaron Greenberg kommentierte daraufhin: "Wir versucht haben, so klar wie möglich zu sein. Kein zeitlich begrenztes Exklusiv[-Spiel]."

Diese Kommunikationsform würden wir zwar nicht als "so klar wie möglich" bezeichnen, aber mittlerweile dürfte deutlich geworden sein, dass Microsoft kein Interesse daran hat, Playstation- oder Nintendo-Switch-Spieler genauso wie zahlende Xbox-Kunden zu behandeln. Wie die Veröffentlichungspläne von Starfield in 2023 und darüber hinaus aussehen werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen.