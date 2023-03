Microsoft: "Sony kann sein eigenes Call of Duty erstellen"

HQ

Vor dem viel beachteten Riesendeal von Microsoft, bei dem sie beabsichtigen, erstaunliche 68,7 Milliarden US-Dollar für Activision zu zahlen, waren die verbalen Schläge zwischen Microsoft und vor allem seinem engsten Rivalen Sony gelinde gesagt auffällig, und deshalb wissen wir alle, wie unermüdlich Sony versucht hat, den Deal zu stoppen.

Nun hat Microsoft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Verfahren einige Antworten über den Deal und mögliche Auswirkungen auf die Spielewelt an die Competition and Markets Authority (CMA) übermittelt, und dort können wir unter anderem sehen, dass Microsoft glaubt, dass Sony in zehn Jahren durchaus eine eigene Spieleserie bauen kann, die mit Call of Duty .

In Anbetracht all der Talente, die Sonys Studios bieten und dass sie Lizenzen wie Killzone, Resistance, Syphon Filter und Socom haben, sollte es natürlich extrem möglich sein.

Danke, Wall Street Journal.