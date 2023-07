Microsoft soll nun spätestens im Oktober Activision Blizzard King kaufen

HQ

Als Microsoft bereits im Januar 2022 seine Absicht ankündigte , Activision Blizzard King zu kaufen, wurde uns mitgeteilt, dass die Frist für den Deal der 18. Juli dieses Jahres sei. Es wurde klar, dass die Chancen, dass dies bis dahin passierte, Anfang dieses Jahres im Grunde gleich Null waren, als sowohl die amerikanische Federal Trade Commission als auch die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde beschlossen, diese Fusion zu bekämpfen, was uns bis heute führt.

Xbox-Chef Phil Spencer bestätigt, dass Microsoft und Activision Blizzard King sich darauf geeinigt haben, die Frist für die Fusionsvereinbarung bis zum 18. Oktober zu verlängern. Dies gibt ihnen mehr Zeit, um mit der FTC und der CMA zu verhandeln, in der Hoffnung, ihre Probleme zu lösen, sowie die letzten Details in den Verträgen selbst zu finalisieren. Das bedeutet, dass Sie noch nicht die letzte Schlagzeile über diese gigantische Fusion gesehen haben, daher wird es interessant sein zu sehen, mit welchen Kompromissen sich alle Parteien in den kommenden Monaten zufrieden geben müssen.