Microsoft soll Forza Motorsport 8 angeblich schon in Kürze vorstellen

Es gibt ein neues Gerücht zum nächsten Forza Motorsport. Jemand auf Reddit will angeblich in Erfahrung gebracht haben, dass Microsoft am Donnerstag an einem Investorentreffen des Technik-Unternehmens AMD teilnimmt, um dort über ihre Rennspiel-IP und verschiedene Next-Gen-Technologien zu sprechen. Laut der Quelle wird Turn 10 dort auch ihr noch unangekündigtes kommendes Projekt ansprechen, an dem sie seit einiger Zeit intensiv arbeiten. Da Forza Motorsport 7 bereits 2017 veröffentlicht wurde, dürfte die naheliegende Vermutung auf Teil 8 der Serie fallen. Der angebliche Insider will darüber bereits einige vielversprechende Details erfahren haben, doch bei solchen Sachen sollten wir lieber vorsichtig sein und warten deshalb auf die offizielle Bestätigung.