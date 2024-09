Microsoft "schmiedet bereits Pläne für das 25-jährige Jubiläum" von Halo und Xbox

HQ

Als die Xbox im Jahr 2001 20 Jahre alt wurde, ging Microsoft bei den Feierlichkeiten aufs Ganze. Es gab eine wirklich gut gemachte und unerwartet ehrliche sechsteilige Dokumentarserie, die die Geschichte der Xbox-Reise erzählte, über 70 neue abwärtskompatible Spiele von den ersten Konsolen des Unternehmens wurden veröffentlicht (während 37 Klassiker, die bereits abwärtskompatibel waren, ein massives Framerate-Update erhielten), Halo: Infinite Multiplayer einen Überraschungsstart erhielten und vieles mehr.

Im November 2026 wird die Xbox 25 Jahre alt, und das wird Microsoft anscheinend auch feiern. Tatsächlich planen sie bereits dafür, etwas mehr als zwei Jahre zuvor. In einem Interview mit License Global sagt John Friend, Leiter der Abteilung für Xbox-Gaming-Consumer-Produkte:

"Wir haben diese riesigen, fantastischen Franchises, die von 'World of Warcraft' - das dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert - über 'Halo', 'Call of Duty' bis hin zu 'StarCraft' und vielem mehr reichen. Wir schmieden Pläne für das 25-jährige Jubiläum von 'Halo' und Xbox - wir haben ein so reiches Erbe und eine so reiche Geschichte, und diese Communitys sind schon so lange aktiv, das muss man feiern."

Es wird gemunkelt, dass Microsoft bereit ist, seine nächste Xbox im Jahr 2026 auf den Markt zu bringen (im Gegensatz zu Sony haben sie keine aktualisierte Konsole wie die PlayStation 5 Pro auf halbem Weg), was sie in Bezug auf die Leistung absolut überwältigend zu machen versprechen. Es wird auch gemunkelt, dass Microsoft ein tragbares Gerät in Arbeit hat, was mehrfach angedeutet wurde, und die glaubwürdigsten Insider der Branche scheinen sich einig zu sein, dass es tatsächlich kommen wird.

Wir gehen davon aus, dass diese Konsolen im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums auf den Markt kommen werden. Vielleicht können wir sogar auf eine Jubiläumsausgabe mit einem Design hoffen, das von der ursprünglichen Xbox übernommen wurde, so wie Sony es jetzt mit seiner PlayStation 30th Anniversary-Version der PlayStation 5 Pro tut? Was denken und hoffen Sie, dass Microsoft tun wird, wenn die Xbox 25 Jahre alt wird?