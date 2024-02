Microsoft sagt, Windows sei der "Schwachpunkt" von Asus ROG und Lenovo Legion Go

HQ

Es gab mehrere Gerüchte aus normalerweise recht guten Quellen, die behaupten, dass Microsoft derzeit an einer tragbaren Xbox arbeitet, und letzte Woche ging der Xbox-Chef Phil Spencer selbst mit Social-Media-Posts über eine Handheld-Xbox auf Like-Tour. Kommt es also?

In einem ausführlichen Interview mit The Verge sagt Spencer: "Ich bin ein großer Fan von Handhelds. [Lacht] Ich bin ein großer Fan, aber nichts zu verkünden."

Trotzdem gibt Spencer zu, dass Windows derzeit die Schwachstelle von tragbaren Gaming-PCs wie Asus ROG und Lenovo Legion Go ist, aber das Xbox-Team arbeitet mit Windows zusammen, um das Spielen von Handheld-PCs zu verbessern:

"Wir haben echte Arbeit. Einer der Schwachpunkte auf einem ROG oder dem Lenovo [Legion Go] ist Windows. So funktioniert Windows bei der Controllereingabe nur bei dieser Art von DPI, auf einem kleineren Acht- oder Sieben-Zoll-Bildschirm. Das ist ein echter Designpunkt, an dem unser Plattformteam mit Windows arbeitet, um sicherzustellen, dass die Erfahrung noch besser ist."

Dies ist sicherlich keine Bestätigung dafür, dass Microsoft eine tragbare Xbox veröffentlichen wird, aber zumindest geben sie offensichtlich Ressourcen aus, um Windows für diesen Zweck besser zu machen, wobei Spencer zugibt, dass er ein großer Fan der Idee ist. Dies, kombiniert mit all den Gerüchten, Spencers verdächtiger Vorliebe für X-Posts und der bestätigten Tatsache, dass wir dieses Jahr neue Xbox-Hardware bekommen, ist zumindest etwas mehr als die üblichen Leaks eines selbsternannten Insiders.

Was bräuchte eine tragbare Xbox, damit Sie eine kaufen?