Microsoft sagt, dass sie immer noch an ihren "zukünftigen First-Party-Konsolen" arbeiten

Es war kein gutes Wochenende für Microsoft, das sich immer noch von der schockierenden Preiserhöhung für Game Pass Ultimate erholt, die mit den Umsatzeinbußen bei der Call of Duty-Serie in Verbindung zu stehen scheint. Die Menschen sind wütend, und viele kündigen Berichten zufolge ihre Abonnements in rasantem Tempo.

Zu allem Überfluss tauchte am Wochenende ein neues Gerücht aus einer etwas wackeligen Quelle auf, aber der Inhalt war so saftig, dass er sich weit verbreitete. Unter anderem hieß es, dass die nächste Generation der Xbox in Gefahr sei, da Microsoft intern beschlossen habe, die Produktion von Konsolen einzustellen.

Das veranlasste Microsoft, zu reagieren. In einer Erklärung gegenüber Windows Central machten sie deutlich, dass die Arbeit an der nächsten Xbox fortgesetzt wird:

"Wir investieren aktiv in unsere zukünftigen First-Party-Konsolen und -Geräte, die von Xbox entwickelt, entwickelt und gebaut werden. Für weitere Details kann die Community unsere Ankündigung der Vereinbarung mit AMD noch einmal lesen."

Und da haben wir es. Das bedeutet natürlich nicht, dass sich die Pläne in Zukunft nicht wieder ändern können, aber das Gerücht von diesem Wochenende scheint falsch zu sein, und eine neue Xbox zeichnet sich ab.