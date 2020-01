Microsoft rückt Geschichte und Charakterentwicklung in den Fokus

Während sich Sony in der aktuellen Konsolengeneration fast ausschließlich auf Einzelspielererlebnisse konzentriert hat, arbeitete Microsoft intensiv an Multiplayer-Games. Das wird sich in der Zukunft jedoch eindeutig ändern, verrät Matt Booty vom Xbox-Team im Gespräch mit MCV. Der Manager erklärt, dass seine Teams bei Spielen mit Fokus auf Story, starken Charakteren und glaubwürdigen Welten besser sein müssen:

"Wir müssen sicherstellen, dass wir die Messlatte für Qualität hochhalten und dass wir Spiele veröffentlichen, auf die wir stolz sein können und auf die die Fans von Xbox-Exklusivspielen stolz sein können. Und letztendlich müssen wir weiterhin Charaktere, Geschichten und Welten entwickeln, die Generationen, Geräte und Plattformen überschreiten."

Zwei Beispiele für diese Strategie sind das bevorstehende Senua's Saga: Hellblade II von Ninja Theory und Ori and the Will of the Wisps von den Österreichern bei Moon Studios. Vor kurzem haben wir zudem Gerüchte über Fable 4 vernommen, in Zukunft könnten wir also womöglich wirklich mehr Spiele mit narrativem Fokus von Microsoft sehen. Doch ist das für euch überhaupt die richtige Priorität?