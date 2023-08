Microsoft reicht einen Antrag ein, in dem die CMA aufgefordert wird, ihren Fusionsblock mit Activision Blizzard zu überdenken

HQ

Microsoft hat erneut Gespräche mit dem britischen Competition and Markets Authority geführt, um die geplante Übernahme von Activision Blizzard King im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar im Land genehmigt zu bekommen.

Nachdem die Fusion in den USA und Europa sowie in einer ganzen Reihe anderer Länder auf der ganzen Welt genehmigt wurde, hat Microsoft nun ein Schreiben eingereicht, in dem einige Gründe aufgeführt sind, warum die CMA ihre Blockade des Deals widerrufen und die Genehmigung zulassen sollte.

In dem umfangreichen Rechtsdokument stellt Microsoft fest, dass es eine Reihe von Cloud-Gaming-Partnerschaften eingegangen ist, um die Bedenken der CMA hinsichtlich einer Monopolisierung der Cloud-Gaming-Szene durch Microsoft auszuräumen.

Darüber hinaus weist Microsoft darauf hin, dass es eine Vereinbarung mit Sony unterzeichnet hat, um Call of Duty für die kommenden Jahre auf PlayStation-Plattformen zu bringen.

Es wird auch erwähnt, dass ein neuer Vorschlag erstellt wird, der die aktuelle Fusionssituation ändern wird, um sie besser an die in Großbritannien geltenden Gesetze und Gesetze anzupassen.

Da die CMA die letzte Hürde für diesen Deal ist, müssen wir bis spätestens 18. Oktober 2023 warten, um zu sehen, ob Activision, Blizzard und King der Xbox Game Studios-Familie beitreten werden.