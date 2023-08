Microsoft reduziert seine Cortana-Verfügbarkeit

HQ

Während viele Unternehmen weiter versuchen, KI zu erforschen und zu integrieren, scheint Microsoft in die andere Richtung zu gehen, oder zumindest ist es so, wenn man sich ansieht, wie es Cortana für Windows-Benutzer anbietet.

Laut einem neuen Beitrag auf der Support-Seite wurde bekannt gegeben, dass Cortana, eine KI, die nach der KI in Halo benannt wurde, ihre dedizierte App auf Windows 11 verliert und dass Cortana später in diesem Jahr, irgendwann im Herbst, von Teams und Teams Mobile entfernt wird. Die KI bleibt weiterhin in Microsoft Outlook in Betrieb.

Es gibt zwar kein direktes Wort darüber, dass Microsoft sich von der Cortana-KI lösen möchte, aber dies scheint darauf hinzudeuten, dass es sich darauf vorbereitet, sich von der Technologie zu distanzieren.