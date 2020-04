Microsoft plant Ankündigung einer Xbox One X im Design von Cyberpunk 2077

Update, 17. April 21:13 Uhr: Microsoft hat ein Video auf ihrem Youtube-Kanal (der derzeit von Cyberpunk "gehackt" wird) gelistet, das die Konsole in voller Pracht zeigt. Wie berichtet handelt es sich hierbei um eine Xbox One X mit einer 1TB-großen Festplatte im Custom-Design, das an Cyberpunk 2077 erinnert. Die Konsole ist laut Hersteller "limitiert" erhältlich und startet ab Juni in den Verkauf. Der Schriftzug "No Future" leuchtet im Dunkeln. Das Teil wird es auch im Bundle mit dem Spiel geben, Details zum Preis oder genaueren Details wurden noch nicht geteilt.

Originale Meldung:

Auf Amazon ist diese Woche ja einiges passiert, doch ein geleaktes Produkt hat die Aufmerksamkeit des Internets ganz besonders auf sich gezogen: ein drahtloser Xbox-Controller im Stil von Cyberpunk 2077. Obwohl der Marktplatz das Teil bereits wieder offline genommen hat, sind mittlerweile eine Reihe von Beiträgen aufgekommen, die darauf hindeuten, dass bald eine Xbox One X im Stil von Cyberpunk 2077 enthüllt wird.

Xbox hat auf Twitter einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der uns nicht viel sagt, aber offenbar einen Code enthält. Einige Menschen können zwischen den Codezeilen lesen und haben auf diesem Wege eine blockierte Webseite entdeckt, auf der man sich mit einem Benutzernamen und Passwort anmelden muss. Microsoft selbst will das Rätsel schon in Kürze für alle auflösen, diese Sicherheitsbarriere von fähigen Hackern natürlich bereits irgendwie umgangen wurde.

Auf Resetera wurden alle Infos zusammengetragen. Wir sehen eine weitere Kooperation zwischen CD Projekt Red und Microsoft, die die Vermarktung von Cyberpunk 2077 eng miteinander abstimmen. Wer noch keine Xbox One X hat, aber unmittelbar vor der Veröffentlichung der neuen Hardware-Generation eine kaufen möchte, der scheint hier noch einmal ein richtig schickes Teil zu bekommen. Offiziell sind diese Informationen nicht, dafür lassen sie tief blicken.