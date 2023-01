Microsoft patentiert Technologie zur Anzeige gezielter Werbung in Spielen

HQ

Es sieht so aus, als ob wir in Zukunft noch mehr Werbung erwarten können, zumindest wenn Microsoft seinen Willen bekommt und beschließt, sein neues Patent zu nutzen. Etwas, das es ermöglicht, personalisierte Werbung während des Spiels zu zeigen und mit dem Netz zu verbinden. Das von Gameusual entdeckte Patent hat den Beschreibungstext " Bereitstellung personalisierter Inhalte für ein unaufdringliches Online-Spielerlebnis" und zeigt Diagramme, wie Werbung an Benutzer ausgeliefert werden könnte. Zum Beispiel über Plakate und Werbetafeln in den verschiedenen Spielwelten, Kleidung auf Avataren etc.

Die Werbung und die Anzeigen werden dann darauf zugeschnitten, wer spielt, und laut einer Umfrage (entdeckt auf Resetera) ist geplant, Game Pass-Abonnements zu niedrigeren Kosten für diejenigen anzubieten, die dies bevorzugen, während sie auch eine Wartezeit von bis zu sechs Monaten für First-Party-Spiele haben.

Was halten Sie von diesem Konzept?