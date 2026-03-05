Microsoft patentiert ein System, das es KI ermöglichen könnte, Spiele für dich zu spielen

HQ

Während wir in die beängstigende, unsichere Welt der KI und des Gamings eintreten, scheinen viele große Unternehmen verschiedene Wege zu erkunden, um die Technologie in unsere Spielerlebnisse einzubinden. Ein aktuelles Microsoft-Patent könnte es uns sogar erlauben, den Controller an KI weiterzugeben, damit sie unsere Spiele für uns spielen kann.

Wie von Tech4Gamers entdeckt, beschreibt dieses Patent – mit dem Namen STATE MANAGEMENT FOR VIDEO GAME HELP SESSIONS – mehrere Szenarien, in denen während des Spiels ein Pop-up den Spieler bitten könnte, einen KI-Helfer für eine Weile übernehmen zu lassen. Egal, ob der Spieler versucht, einen schwierigen Boss zu besiegen oder Hilfe beim Schätzenfinden benötigt, der KI-Begleiter kann das theoretisch für ihn übernehmen.

Es werden auch Methoden erklärt, die es anderen Spielern ermöglichen könnten, einzuspringen und als Helfer zu fungieren, aber diese Methoden gelten derzeit als "ziemlich rudimentär". Microsoft versucht im Grunde, den Mittelsmann auszuschalten, bei dem man vielleicht ein Wiki durchsucht oder einen Walkthrough anschaut, um die Lösung für seine Spielprobleme zu finden. Stattdessen kannst du jemand anderen oder einen KI-Begleiter direkt einsteigen lassen.

Fextralife könnte deswegen eine Störung in der Macht spüren und hat die Möglichkeit, die Spieler viel fauler zu machen, aber es könnte hier und da Hilfe für diejenigen bieten, die sie brauchen. Was denkst du? Ist dieses Patent das Gaming-Äquivalent zu Helikopter-Elternschaft oder ein nützliches Werkzeug, das wir für zukünftige Titel brauchen?