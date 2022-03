Microsoft organisiert nächste Woche einen ID@Xbox-Showcase auf Twitch

HQ

Nachdem Sony in dieser Woche ein paar kommende Spiele in einer State-of-Play-Sendung hervorgehoben hat, möchte Microsoft in der kommenden Woche einen eigenen Livestream ausstrahlen. Das Unternehmen setzt einen "[email protected]"-Showcase für den 16. März um 19:00 Uhr an. Der Fokus liegt auf Indie-Projekten, die durch Microsofts Publishing-Programm realisiert werden. Zuschauen könnt ihr zu gegebener Zeit auf Twitch.