Microsoft, Nintendo und Sony kündigen 3D-Brawler "Cross-Play" an

Noch vor zehn Jahren war es undenkbar, dass Konsolenspieler jemals über die Grenzen ihrer bevorzugten Plattformen hinwegsehen könnten, aber seitdem hat sich vieles geändert. Heutzutage ist es selbstverständlich, dass wir mit- oder gegeneinander spielen können - unabhängig von der Plattform, auf der wir uns bewegen. Dass Nintendo Charaktere, die inzwischen Microsoft gehören, in Super Smash Bros. integriert und dass Sony MLB The Show auf den Xbox-Konsolen veröffentlicht, zeigt, wie weit die Branche in all der Zeit gekommen ist. Deshalb freut es uns besonders, heute miterleben zu können, wie die drei großen Gaming-Firmen heute das nächste Kapitel ihrer gemeinsamen Zukunft aufschlagen.

Microsoft, Nintendo und Sony kündigten heute Cross-Play an, ein von Sora Ltd. und Bandai Namco entwickeltes Crossover-Kampfspiel mit verschiedenen Maskottchen aller drei Firmen. Das Spiel folgt der Idee von Super Smash Bros. Ultimate, das 2018 veröffentlicht wurde und letztes Jahr seinen letzten DLC erhielt. Details sind zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich rar, aber weitere Informationen werden "bald" versprochen. Unter den bestätigten Kämpfern finden wir Master Chief, Kratos und Samus Aran, außerdem können wir uns auch auf eine Auswahl an Charakteren von Drittanbietern freuen. Natürlich drücken wir die Daumen für weitere Favoriten vom Kaliber Lemminge, Spyro the Dragon, Lars Ümlaüt oder Blinx the Cat.