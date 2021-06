Microsoft nicht uninteressiert an weiterem Killer Instinct

Das Killer-Instinct-Reboot gilt als eines der besten Kampfspiele auf der Xbox One und es stand bereits zum Start der Konsole im Jahr 2013 zur Verfügung. Die verschiedenen Entwicklerteams haben sich jahrelang um den Titel gekümmert, doch mittlerweile ist die Produktion zu einem Ende gekommen. Xbox-Chef Phil Spencer sprach in der neuesten Episode des Podcasts "Dropped Frames" über die Marke und bei dieser Gelegenheit sagte der Manager, dass Killer Instinct eines der Spiele sei, zu dem Microsoft gerne irgendwann zurückkehren würde.

"Es gibt so viele gute Spiele in unserem Katalog, die wir gerne besuchen würden. Die Resonanz, als wir [Killer Instinct] zum Start von Xbox One überarbeiteten, war fantastisch. Matt [Booty, verantwortlich für das Entwicklerkollektiv Xbox Game Studios] und ich haben viele Male über KI gesprochen und wo wir damit hingehen möchten. Es ist nicht aus unseren Köpfen verschwunden [...], denn wir möchten weiterhin etwas [damit] machen."

Spencer erklärte anschließend, dass Microsoft Interesse an neuen Spielen habe. Bislang sei die richtige Gelegenheit nur einfach nicht gekommen, meint er. Außerdem sagte der Manager, dass sie ein geeignetes Entwicklerteam für diese Aufgabe bräuchten und das könnte Iron Galaxy Studios sein, denn die ziehen eine Fortsetzung ebenfalls in Betracht. Microsoft bräuchte sie wahrscheinlich nur fragen.