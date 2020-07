Microsoft nennt PES 2021 "Content-Update"

Es ist ein seltsames Jahr für Konami, da die größte Sportwette der Japaner - Pro Evolution Soccer - im Corona-Sturm mächtig ins Wanken gekommen ist. Das UEFA-Euro-2020-Turnier sollte den Titel wieder relevant machen und auf die kommende Iteration vorbereiten, doch sie mussten das Update verschieben. Obwohl die digitalen Inhalte mittlerweile kostenlos für das aktuelle Spiel eFootball PES 2020 bereitstehen, haben die Fans ohne die parallele Sportfeier verständlicherweise nicht die gleiche Erwartungshaltung.

Nun verdichten sich die Hinweise darauf, dass sogar die vollständige Neuerscheinung der Serie auf bis zum nächsten Jahr warten muss. Microsoft hat gestern ihre Produktseiten aktualisiert und bestätigt, dass eFootball PES 2021 in diesem Jahr ein Update der aktuellen Version sein wird. Bevor die Seite wieder zurückgesetzt wurde, wurde die Bezeichnung "Saisonales Update" verwendet. Während wir auf die offizielle Bestätigung warten, könnt ihr euch bei @JVC_PESForum ansehen, was auf der Webseite vorher zu sehen war, bevor Microsoft seinen Fehler rückgängig gemacht hat. Der Text bestätigt auch, dass sich Fans auf einen reduzierten Preis freuen dürfen, da die Gameplay-Systeme veraltet sind und aus dem letzten Jahr stammen. Die Sportler werden aber wohl an die UEFA Euro 2020 angepasst und aktualisiert.

Vor einem Monat gab es schon Gerüchte über diese mögliche Strategie von Konami, da das Australian Classification Board PES 2021 als Update für PES 2020 auflistete. Ähnliches ist seitdem mit anderen Bewertungs-Gremien in Korea und Taiwan geschehen. Ab und zu liest man den 15. September als angeblicher Release-Termin, doch das ist unserer Meinung nach eine wenig solide Vermutung. Die Fans müssen weiterhin darauf warten, dass Konami alle Details mit uns teilt und den üblichen Lizenzkampf mit EA antritt. Diesmal wohl mit einem alten Zugpferd.