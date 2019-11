Microsoft möchte Xbox Play Anywhere auf PC, Xbox One und Xbox Scarlett ausweiten

Microsoft hat in den letzten Jahren viel dafür getan, möglichst niemanden zu verärgern. Wenn sie im kommenden Herbst mit ihrer Xbox Scarlett durchstarten, wollen sie diese Strategie natürlich fortführen, denn damit hatte der Konzern Erfolg. Die nächste Konsole von Microsoft soll alle Spiele und sämtliche Hardware der Xbox One und der Xbox 360 unterstützen und abspielen können - das wussten wir bereits. Jetzt hat Phil Spencer angegeben, dass diese Bemühungen sogar auf ihre Xbox-Play-Anywhere-Initiative greifen sollen:

"Das ist unser Ziel. Unser Ziel für unsere First-Party-Spiele ist, dass eure [Käufe] generationsübergreifend sind und dass eure Erfolge effektiv mit eurem Spielstand mitwandern, denn dort stehen wir derzeit", so Spencer im Gespräch mit Stevivor. "[Beim Wechsel von Xbox] 360 zur One hätte es nicht [zwei in sich geschlossene Systeme] geben sollen. Wir sprachen darüber, wie wichtig digital für diese Generation sein würde und haben die digitalen Einkäufe, die ihr auf der 360 getätigt habt, dennoch nicht nahtlos auf die Xbox One übertragen. Ich dachte immer, dass das ein Versäumnis war."

Zur Erinnerung: Xbox Play Anywhere soll dafür sorgen, dass ihr euch auf allen kompatiblen Geräten nur noch mit eurem Online-Profil anmelden müsst, um sofort auf alle Einstellungen und Speicherstände eines beliebigen Spiels zuzugreifen. Im Idealfall sollen wir auf diesem Wege unser Spielerlebnis an der Stelle nahtlos fortsetzen können, an der wir beim letzten Mal, womöglich auf einem anderen System, aufgehört haben. Dieses Konzept funktioniert mal mehr, mal weniger, scheint auf der nächsten Xbox-Generation aber erneut ein Thema zu werden. Klingt das spannend?