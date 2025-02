Microsoft möchte Ihre Spiele mithilfe von KI für die Zukunft erhalten

HQ

Dass künstliche Intelligenz in unsere Spiele eingreifen kann, ist in der Regel ein heißes Thema. Einige befürchten, dass dies auf Kosten von Vorstellungskraft und Kreativität gehen wird, da die KI ihre Arbeit weitgehend auf das stützt, was bereits existiert. Darüber hinaus sind Entwickler, Synchronsprecher und andere nicht besonders scharf darauf, ihren Job zu verlieren.

Microsoft hat jetzt ein Tool entwickelt, das sie Muse AI nennen, das für die Spieleentwicklung verwendet werden kann, und auf Xbox Wire können wir lesen:

"Eine weitere Möglichkeit, die wir untersuchen, besteht darin, wie Muse Spielteams dabei helfen kann, während des Kreativprozesses Prototypen für neue Spielerlebnisse zu entwickeln und neue Inhalte einzuführen, die die Spieler bereits lieben, und es unseren Entwicklern ermöglichen kann, neue Erfahrungen zu schaffen, die sie genießen können, oder es Ihnen sogar zu ermöglichen, am Entstehungsprozess teilzunehmen."

Muse AI hat jedoch noch mehr Vorteile als das und scheint eine leistungsstarke Lösung zu sein, mit der ältere Titel in Zukunft gespielt werden können:

"Heutzutage sind unzählige klassische Spiele, die an alternde Hardware gebunden sind, für die meisten Menschen nicht mehr spielbar. Dank dieses Durchbruchs erforschen wir das Potenzial von Muse, ältere Backkatalog-Spiele aus unseren Studios zu übernehmen und sie für jedes Gerät zu optimieren. Wir glauben, dass dies die Art und Weise, wie wir klassische Spiele in Zukunft bewahren und erleben und sie mehr Spielern zugänglich machen, radikal verändern könnte.

Die Vorstellung, dass geliebte Spiele, die durch die Zeit und den Hardware-Fortschritt verloren gegangen sind, eines Tages auf jedem Bildschirm mit Xbox gespielt werden können, ist für uns eine aufregende Möglichkeit."

Und das klingt nach einer Möglichkeit, KI in der Spieleentwicklung einzusetzen, die nicht wenige von uns sowieso zu schätzen wissen, oder? Weitere Informationen finden Sie im Video unten.