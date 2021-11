Microsoft möchte Geschichte der Xbox nächsten Monat in Dokumentationsserie durchkauen

HQ

Gestern vor 20 Jahren ist die erste Xbox-Konsole erschienen und das wird gerade in der Gaming-Welt gefeiert (sogar Sony gratulierte der Marke anstandshalber zum Geburtstag). Microsoft plant aus diesem Anlass Ende des Jahres die Aufführung von sechs Folgen einer Online-Dokumentation, die sich mit der Entstehungsgeschichte der Konsole beschäftigt. Die Miniserie "Power On: The Story of Xbox" soll am 13. Dezember auf verschiedenen Streaming- und Broadcast-Plattformen ausgestrahlt werden. Wir haben uns gestern ebenfalls mit der Geschichte der Xbox beschäftigt und können euch bereits jetzt viele Infos in einem runden Artikel zusammenfassen.