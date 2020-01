Microsoft möchte CO2-Emissionen ab 2030 rückwirkend beheben

Der CO2-Gehalt der Erde steigt, das ist unbestreitbar - jeder Einzelne von uns hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck. Wir können zwar Maßnahmen ergreifen, um unsere individuellen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, gleichzeitig ist es unabdingbar, dass Unternehmen und wichtige Institutionen eigene Maßnahmen zur Rettung des Klimas ergreifen. Genau das versucht Microsoft eigenen Aussagen zufolge, um bis 2030 klimaneutral zu sein.

Ein wesentlicher Bestandteil von Microsofts Plan ist die von ihnen mitentwickelte Technologie, gebundenen Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen. Obwohl der komplexe Prozess sehr teuer zu sein scheint, hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, die Initiative maßgeblich zu unterstützen. Auf diese Weise wollen sie bis zum Jahr 2030 nicht nur klimaneutral sein, sondern bis zum Jahr 2050 auch den gesamten Kohlenstoff, den Microsoft jemals produziert hat, aus der Atmosphäre entfernt haben. Unser Halbwissen genügt nicht, um die wissenschaftlichen Grundlagen dieses Verfahrens zu erläutern, dafür verweisen wir an dieser Stelle auf den Blog des Unternehmenspräsidenten Brad Smith, der einige Belege für seine These bietet.

Microsoft hofft darauf, dass die Kosten für das Verfahren in der Zukunft sinken werden, wenn die Technologie ausgereifter wird und mehr Unternehmen mit ihnen an der Beseitigung von Immissionsschäden arbeiten. Das Unternehmen verspricht außerdem, seine gesamte Stromversorgung bis 2025 auf erneuerbare Energien umzustellen. Vielleicht wird diese Bekennung Personen und Firmen dazu inspirieren, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu betrachten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Um die globale Klimakrise in den Griff zu bekommen, müssen wir alle gemeinsam unseren Teil leisten.