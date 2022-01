Microsoft möchte Cheater plattformübergreifend von Online-Diensten verbannen

HQ

Die Möglichkeit, plattformübergreifend zusammenspielen zu können, ist ohne Frage eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre gewesen. Durch den Abbau dieser Barriere können Online-Communities einfacher zusammenfinden und Freundschaften sind nicht länger an das Ökosystem gebunden, in dem ihr euch bewegt. Leider gibt es neben den organisatorischen Hürden noch ein paar weitere Schwierigkeiten, die dem Feature immer wieder dazwischen grätschen. Zum einen finden es Controller-Spieler blöd, gegen Leute mit Maus und Tastatur anzutreten, und zum anderen öffnen Crossplay-Server Cheatern Haus und Tor.

Diese Betrüger und Spielverderber in den Griff zu bekommen, daran arbeiten die Entwickler und Publisher von Online-Spielen vehement. Die perfekte Lösung gibt es noch nicht, doch die Unternehmen werden immer einfallsreicher. Wenn euch Activision heutzutage zum Beispiel in Call of Duty: Warzone sperrt, dann werdet ihr mit eurem Battle.net-Account weder auf dem PC, noch auf der Playstation oder der Xbox auf die Server des Shooters zugreifen können. Dieses Konzept scheint Phil Spencer von Microsoft zu gefallen, wie er im Interview mit der New York Times erklärt.

Der Chef von Microsofts Xbox-Abteilung spricht sich im Interview für plattformübergreifende Verbote aus: "Ich würde mich freuen, wenn wir dazu in der Lage wären - aber das ist eine schwierige Aufgabe für die Branche. Wenn jemand in einem unserer Netzwerke gesperrt wird, können wir ihn dann auch in anderen Netzwerken sperren?"

Spencer möchte Benutzer auf diese Weise davor schützen, von Cheatern, die ihre Plattform wechseln, gezielt attackiert zu werden. Der Manager stellt sich vor, dass alle überführten Accounts in einen großen Topf gepackt werden, der keine Berührungspunkte mit normalen Spielern aufweist. Dass sich Leute einfach einen neuen Account machen können, wird dadurch aber nicht umgangen. Hardware-Bans gibt es auf den Konsolen bislang nicht.