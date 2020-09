Microsoft meldet Produktion von 825.000 klimaneutral hergestellten Xbox One X

Anfang des Jahres gab Microsoft ehrgeizige Pläne bekannt, denn das Unternehmen ihren CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 emissionsnegativ werden lassen. Alle Emissionen, die der Konzern seit der eigenen Gründung in die Atmosphäre geblasen hat, sollen bis zu diesem Zeitpunk nicht nur umgekehrt, sondern ganz und gar entfernt werden. Nach neun Monaten melden sie erste Ergebnisse dieser Arbeit, die bereits in vollem Gange ist.

Das Unternehmen veröffentlichte eine Übersicht, die über einige ihrer klimafreundlichen Maßnahmen zur Erreichung des selbstgesteckten Ziels der Kohlenstoffnegativität informiert. In diesen Informationen findet sich das kleine Detail, dass bisher schon etwa 850.000 Xbox One X hergestellt wurden. Das ist natürlich alles vor allem ein rein rechnerisches Schauspiel, doch die Aktion geht in die richtige Richtung.