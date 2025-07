Microsoft meldet einen Anstieg des Xbox-Umsatzes um 10 % trotz rückläufiger Hardware-Verkäufe

HQ

Es scheint, dass die neue Verschiebung von Xbox, mehr ein Softwareunternehmen als ein Konsolenverkäufer zu werden, die richtige Entscheidung gewesen sein könnte, denn die neuesten Gewinnzahlen zeigen, dass der gesamte Gaming-Umsatz von Microsoft im letzten Quartal um 10 % gestiegen ist.

Die Gaming-Sparte von Microsoft verdiente zwischen April und Juni dieses Jahres 5,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor. Und das, obwohl die Hardware-Verkäufe um 22 % zurückgingen. Die Umsätze mit Inhalten und Dienstleistungen stiegen jedoch um 13 %.

In diesem Quartal wurden auf der Xbox Doom: The Dark Ages, The Elder Scrolls IV: Oblivion und South of Midnight veröffentlicht, wobei weitere First-Party-Veröffentlichungen auf anderen Plattformen und Spiele von Drittanbietern wie Clair Obscur: Expedition 33 den Hype um den Game Pass ankurbelten.

"Wenn es um Spiele geht, haben wir monatlich 500 Millionen aktive Nutzer auf allen Plattformen und Geräten", sagte Satya Nadella, CEO und Vorsitzender von Microsoft, in einer Telefonkonferenz (via Variety). "Wir sind jetzt der Top-Publisher sowohl auf Xbox als auch auf PlayStation in diesem Quartal mit der erfolgreichen Veröffentlichung von Forza Horizon 5 und The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered... Wir haben in diesem Jahr über 500 Millionen Stunden Gameplay-Stream über die Cloud überschritten, und der Jahresumsatz des Game Pass betrug zum ersten Mal fast 5 Milliarden US-Dollar."

Auch bei Xbox kam es in letzter Zeit zu Massenentlassungen, wobei Microsoft insgesamt rund 9.000 Mitarbeiter entließ, da sich das Unternehmen weiterhin weitgehend auf KI-basierte Lösungen konzentriert.