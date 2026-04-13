Microsoft liefert seit mehreren Monaten Xbox-Controller ohne Akku aus

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Hast du in den letzten Monaten einen Xbox Wireless Controller gekauft oder deinen eigenen über das Xbox Design Lab System entwickelt? Und kam es ohne zwei AA-Batterien an? Wenn ja, dann war es ein Fehler von Microsoft. Laut dem Beitrag des Xbox Support auf X und berichtet von Tweak Town wurden seit Dezember 2025 versehentlich eine "begrenzte Anzahl" von Controllern ohne Batterien ausgeliefert.

"Eine begrenzte Anzahl von Controllern wurde seit Dezember ohne Batterien ausgeliefert. Wenn Sie einen dieser Controller erhalten haben, gehen Sie hier https://aka.ms/batteries für einen wiederaufladbaren Akku bei uns. Alle Controller werden künftig Batterien enthalten."

Als Entschuldigung bietet Microsoft den betroffenen Betroffenen ein wiederaufladbares Xbox-Akku + USB-C-Kabelpaket (24,99 USD) an. Dies bietet eine Spiel- und Ladefunktion und überflüssig den Austausch der Batterien Ihres Controllers.

Xbox-Controller werden immer noch häufig für Konsolen- und PC-Spiele verwendet, und diese Controller verwenden seit der Xbox 360 das 2-AA-Akku-Design. Sonys DualShock (PS4) und DualSense (PS5) Controller hingegen verfügen über integrierte wiederauffüllbare Akkus.