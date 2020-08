Microsoft liefert August-Update für Xbox One

Das August-Update der Xbox One wurde diese Woche weltweit eingeführt, es bringt in erster Linie Verbesserungen in der Guide-Funktion und erweiterte soziale Features mit sich. Gleichzeitig wird die Benutzeroberfläche angepasst, damit sich die Nutzer bereits auf die Bedienung der Xbox Series X einstellen können, die später in diesem Jahr erscheint. Jonathan Hildebrandt, seiner Berufsbezeichnung zufolge "Principal Program Manager" bei einer Microsoft-Abteilung namens "Xbox Experiences" sprach auf Xbox Wire ausführlicher über die Funktionen. Das Hauptmerkmal, das Spieler erwarten können, ist eine überarbeitete Guide-Startseite, die "sauberer und auf einen Blick leichter zu lesen" sei.

"Das Layout erleichtert die Navigation zwischen den neuesten Aktivitäten, dem Dashboard und 'Meine Spiele und Apps'", erklärte Hildebrandt. "Für diejenigen unter euch, die den Guide-Bereich anpassen möchten: Ihr habt die Möglichkeit, die Reihenfolge der angezeigten Registerkarten zu ändern. Außerdem haben wir unten auf der Seite Schaltflächen für wichtige Programme, wie Benachrichtigungen, die Suche und Audioeinstellungen hinzugefügt, um den Zugriff [auf diese Funktionen] von jedem Ort aus zu erleichtern."

Die soziale Konnektivität und die Party-Funktionen werden ebenfalls geringfügig verbessert. Unser Favorit ist die Option, für jedes Party-Mitglied individuelle Lautstärkeregler festlegen zu können. Wenn ihr also einen Freund habt, der routinemäßig in euer Ohr schreit oder abends immer leise sprechen muss, dann könnte sich das hier als Meisterstück erweisen. Es gibt auch einen neuen Aktivitäts-Feed, falls ihr im Blick haben wollt, was eure Freunde so machen.

Darüber hinaus dürfen sich Xbox-Insider darauf freuen, die Änderungen an der Xbox-App für Handys auszuprobieren. Dort erwartet euch ein visuelles Update, das die Xbox-One-Erfahrung näher an das Erlebnis auf PC und Handy heranbringt. Neu sind personalisierte Designs für eure Profile und dass sich Spieler gleichzeitig auf mehreren Geräten anmelden dürfen (sie können aber nur auf einem Gerät spielen).