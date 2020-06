Microsoft legt Mixer mit Facebook Gaming zusammen

Microsofts Streaming-Dienst Mixer wird überraschend am 22. Juli beendet, wie das Unternehmen gestern bestätigte. In einem Bericht von The Verge heißt es, dass die vorhandenen Zuschauer und Streamer in den kommenden Wochen auf die Plattform von Facebook Gaming migrieren müssen, da die beiden Firmen in Zukunft enger an einem gemeinsamen Streaming-Angebot arbeiten wollen. Ab dem 22. Juli werden alle Webseiten und Apps von Mixer zu Facebook Gaming weiterleiten.

Obwohl sich Mixer vor einigen Monaten aggressiv darum bemüht hat, bekannte Twitch-Influencer wie Ninja und Shroud an das eigene Angebot zu binden, ringt die Plattform schwer damit, das eigene Publikum zu vergrößerten. In einer Erklärung veranschaulicht der Xbox-Chef Phil Spencer, warum diese Entscheidung getroffen wurde:

"Wir haben ziemlich weit hinten angefangen, was die monatlichen aktiven Zuschauer von Mixer im Vergleich zu einigen der großen Spieler da draußen angeht", sagte Spencer. "Ich denke, die Mixer-Community wird wirklich von dem breiten Publikum profitieren, das Facebook [mitbringt] und von den Möglichkeit, Spieler auf sehr nahtlose Weise über die soziale Plattform von Facebook zu erreichen."

Wer derzeit Partner von Mixer ist, wird automatisch zu einem offiziellen Partner von Facebook, was den Streamern Zugang zu speziellen Angeboten des Unternehmens gewährt. Das ausstehende Ember-Guthaben der Mixer-Zuschauer wird in Kanalabonnements oder Mixer-Pro-Abonnements, bzw. in ein Guthabenkarten umgeschrieben. The Verge merkte an, dass es den Streamern selbstverständlich frei steht, ob sie nicht wieder zu Twitch oder einer anderen Plattform zurückkehren möchten. Doch die kleinen Streamer, die nicht einmal von dieser Entscheidung informiert worden sind, müssen im Grunde wieder bei null anfangen.