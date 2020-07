Microsoft lässt uns diese Woche über 70 kostenlose Demos ausprobieren

Microsoft wollte in die Fußstapfen des "Steam Summer Festival" von Valve treten und eine große Auswahl an kommenden Games als Demo für eine begrenzte Zeit im Xbox Store verfügbar machen. Dieses sogenannte "Summer Game Fest" hat diese Woche begonnen und deshalb haben wir hier die vollständige Auflistung aller Titel, die an der Aktion teilnehmen. Über 70 Spiele sind dabei, hoffentlich habt ihr in den nächsten Tagen noch nichts vor:

Es ist eine schöne Mischung aus Spielen, die wir schon einige Zeit lang erwarten, oder von denen wir noch nie etwas gehört haben. Schaut von Zeit zu Zeit mal im Xbox Dashboard vorbei, um zu sehen, welche Games eure Freunde gerade ausprobieren. Die Aktion endet am 27. Juli, falls sie nicht spontan verlängert wird.