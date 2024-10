Microsoft kündigt zwei Black Ops 6-Controller für Xbox an

HQ

Viele Jahre lang hatte die Call of Duty-Serie ein offensichtliches Zuhause auf den Konsolen von Microsoft, aber ein Jahr nach Beginn der Xbox One-Generation übernahm Sony die Marketingrechte, die sie bis letztes Jahr hatten.

Nun, wie wir wissen, besitzt Microsoft Activision Blizzard und sie wollen offensichtlich, dass die Serie wieder mit Xbox in Verbindung gebracht wird, was wir auf verschiedene Weise bemerken, wie z.B. das kommende Call of Duty: Black Ops 6, das an Tag 1 mit Game Pass Ultimate enthalten ist - aber auch mit zwei neu angekündigten Black Ops 6-Controllern für Xbox Series S/X, die jetzt auf Threads enthüllt wurden.

Genauer gesagt handelt es sich um einen Xbox Wireless Controller und einen Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Keines davon wird jedoch in regulären Geschäften zu finden sein, da sie nur über das Xbox Design Lab verkauft werden, was es Ihnen ermöglicht, sie nach Ihren Wünschen anzupassen.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass dies nicht ganz ausreicht, wenn es um Call of Duty-Zuhälterei geht, wird auch ein Xbox Series X Wrap (der Ihrer Konsole einen Black Ops 6-Look verleiht) veröffentlicht. Dieser Konsolen-Skin wird exklusiv über den Microsoft Store verkauft, und wenn ihr bis zum 22. Oktober bucht, erhaltet ihr außerdem "einen einstündigen 2XP-Token für die Verwendung in Black Ops 6".

