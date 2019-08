Microsoft kündigt weiße Xbox One X im Design von Gears 5 an

Am 10. September dürfen sich Fans von Gears 5 wieder mit ihrem Kettensägen-Gewehr durch Aliens schneiden, denn in ein paar Wochen erscheint bereits der nächste Ableger des Gears-of-War-Franchise. In den letzten Tagen haben wir vermehrt von einem neuen Xbox-One-Controller im Stil des Spiels gelesen, den Microsoft offenbar mit der Veröffentlichung des Spiels abstimmen wollte - diese Hinweise haben sich mittlerweile bestätigt. Der Konzern enthüllte gestern in einer Pressemitteilung offiziell die hübsche, weiße Xbox One X im Design des neuen Gears, selbstverständlich mit passendem Controller.

Im Hardware-Bundle stehen die ersten vier Gears-of-War-Ableger, das neue Gears 5, eine einmonatige Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold und ein Monat des Premium-Abos Xbox Game Pass bereit. Die integrierte Festplatte der Konsole umfasst 1TB und sie steht ab dem 6. September zum Preis von 500 Euro in den Läden bereit. Falls ihr wollt, erfahrt ihr im Microsoft-Shop alles Weitere. Der Controller soll auch separat verkauft werden.